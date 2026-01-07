Все члены «коалиции желающих» хотят следить за прекращением огня на Украине: о чем гласит документ

В Париже 6 января прошла очередная встреча «коалиции желающих». По итогам саммита удалось согласовать документ. В его тексте сказано, что члены коалиции намерены участвовать в мониторинге режима прекращения огня на Украине. Документ опубликовали на сайте Елисейского дворца.
Утверждается, что руководить механизмом планируют Соединенные Штаты. Члены «коалиции желающих» будут представлены в «специальной комиссии».
«Участие в предлагаемом механизме мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США: будет создана непрерывная и надежная система мониторинга прекращения огня, включая участие членов коалиции желающих», — говорится в документе.
Стоит отметить, что Франция и Германия в настоящий момент получают критику за недостаточную помощь Украине. В это время Дания и страны Балтии предоставляют большую поддержку, сообщает Lew Figaro.