США требуют от Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, пишут СМИ

«Администрация Трампа сказала временному президенту Венесуэлы Дельси Родригес, что режим должен выполнить требования Белого дома прежде, чем сможет добывать больше нефти», — сообщает телеканал, ссылаясь на три источника, знакомых с планом американской администрации.
Как утверждается в сообщении, первое требование в списке — отказ от сотрудничества «с Китаем, Россией, Ираном и Кубой».
Кроме того, как уточняет телеканал, Венесуэла «должна согласиться» на эксклюзивное партнерство с США по нефти и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти.
ABC пишет также, что госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям США, что, по оценке властей страны, «у Каракаса есть всего пара недель до того, как он станет финансово несостоятельным без продажи своих нефтяных запасов».
Ранее американский президент Дональд Трамп назвал самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он также утверждал, что американский госсекретарь Марко Рубио находится в плотном контакте с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Издание Politico со ссылкой на американского чиновника при этом писало, что США требуют от Родригес ряд шагов в интересах Вашингтона, в том числе прекращение продажи нефти соперникам Штатов.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в понедельник во время заседания Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму, и Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами. Он также отметил, что попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно.