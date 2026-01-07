Ричмонд
США потребовали от Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, КНР и Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа предъявила временному руководству Венесуэлы требования, выполнение которых необходимо для возобновления активной нефтедобычи в стране.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, власти США потребовали от исполняющей обязанности президента Дельси Родригес разорвать сотрудничество с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.

Согласно информации телеканала, это условие является первоочерёдным в списке требований Вашингтона, и только после его выполнения Венесуэла сможет рассчитывать на увеличение объёмов добычи нефти.

Ранее сообщалось, что США угрожают убить или похитить венесуэльского высокопоставленного чиновника.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше