США потребовали от Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, КНР и Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа предъявила временному руководству Венесуэлы требования, выполнение которых необходимо для возобновления активной нефтедобычи в стране.
Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, власти США потребовали от исполняющей обязанности президента Дельси Родригес разорвать сотрудничество с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.
Согласно информации телеканала, это условие является первоочерёдным в списке требований Вашингтона, и только после его выполнения Венесуэла сможет рассчитывать на увеличение объёмов добычи нефти.
Ранее сообщалось, что США угрожают убить или похитить венесуэльского высокопоставленного чиновника.
