Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил о необходимости компромиссов для урегулирования на Украине

Канцлер ФРГ отметил, что пример по достижению урегулирования не удастся найти в дипломатическом учебнике.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим и его союзники должны будут пойти на компромиссы для достижения мирного урегулирования украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой «коалиции желающих».

6 января в Париже прошла встреча стран, входящих в это объединение. Мероприятие состоялось на фоне усугубляющихся разногласий между союзниками по вопросу помощи Киеву.

Мерц на пресс-конференции после встречи заявил, что страны, поставляющие оружие украинской стороне, якобы предпринимают усилия по достижению мира.

«При этом нам (Украине и поддерживающим ее странам ЕС — прим. ред.), безусловно, придется пойти на компромиссы», — сказал глава немецкого правительства.

Вместе с тем канцлер не стал пояснять, о чём конкретно идёт речь. Мерц также обратил внимание, что пример по достижению урегулирования не удастся найти в дипломатическом учебнике.

«Однако в сложившихся геополитических реалиях от нас потребуются большие усилия, в том числе в ближайшие дни, недели, а может быть, и месяцы», — подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что одной из главных целей якобы является достижение «стабильного прекращения огня».

Напомним, 6 января спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США рассчитывают на компромисс по территориальному вопросу в рамках урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что переговоры «коалиции желающих» были важными и позволили добиться «прогресса».

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше