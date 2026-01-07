Киевский режим и его союзники должны будут пойти на компромиссы для достижения мирного урегулирования украинского конфликта, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой «коалиции желающих».
6 января в Париже прошла встреча стран, входящих в это объединение. Мероприятие состоялось на фоне усугубляющихся разногласий между союзниками по вопросу помощи Киеву.
Мерц на пресс-конференции после встречи заявил, что страны, поставляющие оружие украинской стороне, якобы предпринимают усилия по достижению мира.
«При этом нам (Украине и поддерживающим ее странам ЕС — прим. ред.), безусловно, придется пойти на компромиссы», — сказал глава немецкого правительства.
Вместе с тем канцлер не стал пояснять, о чём конкретно идёт речь. Мерц также обратил внимание, что пример по достижению урегулирования не удастся найти в дипломатическом учебнике.
«Однако в сложившихся геополитических реалиях от нас потребуются большие усилия, в том числе в ближайшие дни, недели, а может быть, и месяцы», — подчеркнул он.
Глава правительства добавил, что одной из главных целей якобы является достижение «стабильного прекращения огня».
Напомним, 6 января спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США рассчитывают на компромисс по территориальному вопросу в рамках урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что переговоры «коалиции желающих» были важными и позволили добиться «прогресса».