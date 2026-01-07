Путин отметил вклад РПЦ и христианских конфессий в воспитание молодежи

Президент России Владимир Путин подчеркнул значимую роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в укреплении общественного единства и воспитании подрастающего поколения. По его словам, их деятельность способствует сохранению традиционных ценностей и духовных основ общества.
Глава государства направил поздравление православным верующим по случаю Рождества Христова. Текст соответствующей телеграммы был размещён на официальном сайте Кремля.
В обращении президент отметил весомый вклад религиозных организаций в сохранение исторического и культурного наследия страны, а также в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, подчеркнув уникальность этой миссии для российского общества.
Ранее Путин поздравил православных верующих по случаю Рождества Христова. Он выразил тёплые пожелания и отметил значение этого праздника как значимого духовного события для миллионов людей.