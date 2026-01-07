Ричмонд
Путин отметил вклад РПЦ и христианских конфессий в воспитание молодежи

Путин заявил о весомом вкладе Русской православной церкви в единение общества и воспитание молодежи.

Источник: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подчеркнул значимую роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в укреплении общественного единства и воспитании подрастающего поколения. По его словам, их деятельность способствует сохранению традиционных ценностей и духовных основ общества.

Глава государства направил поздравление православным верующим по случаю Рождества Христова. Текст соответствующей телеграммы был размещён на официальном сайте Кремля.

В обращении президент отметил весомый вклад религиозных организаций в сохранение исторического и культурного наследия страны, а также в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, подчеркнув уникальность этой миссии для российского общества.

Ранее Путин поздравил православных верующих по случаю Рождества Христова. Он выразил тёплые пожелания и отметил значение этого праздника как значимого духовного события для миллионов людей.