Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC News: США требуют от Венесуэлы разрыва связей с Россией, Ираном, КНР и Кубой

Американская администрация требует от Родригес разорвать экономические связи с РФ, Кубой, Ираном и Китаем.

Источник: Комсомольская правда

Власти США выдвинули новые требования к исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. В том числе, Вашингтон выступил за разрыв экономических связей Каракаса с Россией, Кубой, Ираном и Китаем, утверждает телеканал ABC News.

По данным автора, американская администрация планирует нарастить нефтедобычу. Так, Вашингтон потребовал «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу».

Как уточняется в статье, США запросили у Делси Родригес согласие на сотрудничество с Вашингтоном в сфере нефтепроизводства. Как пишет телеканал, эти контакты будут «эксклюзивными».

Россия выразила поддержку шагам венесуэльских властей. По данным МИД, они нацелены на защиту суверенитета и обеспечение национальных интересов. Москва отметила, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше