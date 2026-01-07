ABC News: США требуют от Венесуэлы разрыва связей с Россией, Ираном, КНР и Кубой

Власти США выдвинули новые требования к исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. В том числе, Вашингтон выступил за разрыв экономических связей Каракаса с Россией, Кубой, Ираном и Китаем, утверждает телеканал ABC News.
По данным автора, американская администрация планирует нарастить нефтедобычу. Так, Вашингтон потребовал «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу».
Как уточняется в статье, США запросили у Делси Родригес согласие на сотрудничество с Вашингтоном в сфере нефтепроизводства. Как пишет телеканал, эти контакты будут «эксклюзивными».
Россия выразила поддержку шагам венесуэльских властей. По данным МИД, они нацелены на защиту суверенитета и обеспечение национальных интересов. Москва отметила, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства.