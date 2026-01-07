Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине: что сказано в декларации

Во вторник, 6 января, члены «коалиции желающих» встретились в Париже. В саммите также приняли участие представители от США. Как заявил премьер Британии Кир Стармер, лидерам «коалиции желающих» удалось принять декларацию о размещении войск на Украине после завершения конфликта. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.
Премьер Британии подчеркнул, что Лондон и Париж согласны на создание военных баз по всей Украине при достижении мира. Кроме того, европейцы намерены участвовать в мониторинге режима прекращения огня.
«Это прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей и восстанавливая вооруженные силы страны», — заверил Кир Стармер.
Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений ничего не изменят на поле боя. При этом Москва выступает против такого шага.