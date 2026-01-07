Саламоне не стеснялся в выражениях, назвав Мелони, возможно, худшим руководителем, когда-либо возглавлявшим Италию. Он подчеркнул, что она не предоставила никаких доказательств законности американской операции, но при этом безоговорочно поддержала Вашингтон в его агрессивных действиях против суверенного государства.