Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Худшая в истории? В Италии высмеяли премьер-министра из-за двойственных позиций по РФ и США

Политический обозреватель Джузеппе Саламоне в своём Telegram-канале назвал позицию премьер-министра Италии Джорджи Мелони по отношению к России «смехотворной». Он считает, что глава правительства допускает абсурдные заявления и демонстрирует двойные стандарты.

Саламоне полагает, что логика Мелони несостоятельна, поскольку она расценивает присутствие России у границ НАТО как «агрессию», но при этом оправдывает действия США по бомбардировке Венесуэлы и похищению её президента, называя их «законной самообороной».

«Есть два варианта: либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любой случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны», — указал аналитик.

Саламоне не стеснялся в выражениях, назвав Мелони, возможно, худшим руководителем, когда-либо возглавлявшим Италию. Он подчеркнул, что она не предоставила никаких доказательств законности американской операции, но при этом безоговорочно поддержала Вашингтон в его агрессивных действиях против суверенного государства.

Ранее Каракас объявил недельный траур по погибшим в результате нападения США. По последним данным, число погибших в результате военного вторжения США в Венесуэлу значительно возросло по сравнению с первоначальными оценками, и достигло 80 человек, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше