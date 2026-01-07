Худшая в истории? В Италии высмеяли премьер-министра из-за двойственных позиций по РФ и США

«Есть два варианта: либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любой случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны», — указал аналитик.
Саламоне не стеснялся в выражениях, назвав Мелони, возможно, худшим руководителем, когда-либо возглавлявшим Италию. Он подчеркнул, что она не предоставила никаких доказательств законности американской операции, но при этом безоговорочно поддержала Вашингтон в его агрессивных действиях против суверенного государства.
Ранее Каракас объявил недельный траур по погибшим в результате нападения США. По последним данным, число погибших в результате военного вторжения США в Венесуэлу значительно возросло по сравнению с первоначальными оценками, и достигло 80 человек, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.