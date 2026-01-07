Ричмонд
Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости принятия украинскими властями мер, направленных на то, чтобы молодые мужчины оставались в стране и проходили службу, вместо отъезда в Европу.

Источник: Life.ru

По словам канцлера, глава киевского режима Владимир Зеленский должен создать условия для того, чтобы её молодые граждане могли найти достойную работу у себя на родине, а не эмигрировать в Германию, Польшу или Францию. Мерц также отметил, что данный вопрос уже поднимался и обсуждался на уровне европейских структур в Брюсселе.

Вместе с тем Мерц также заявил о готовности ФРГ разместить войска на прилегающей к Украине территории НАТО после завершения конфликта. При этом Мерц уточнил, что окончательное решение относительно участия Германии в предоставлении гарантий безопасности Киеву будет принято на уровне правительства ФРГ и немецкого парламента (Бундестага).

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

