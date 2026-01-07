По словам канцлера, глава киевского режима Владимир Зеленский должен создать условия для того, чтобы её молодые граждане могли найти достойную работу у себя на родине, а не эмигрировать в Германию, Польшу или Францию. Мерц также отметил, что данный вопрос уже поднимался и обсуждался на уровне европейских структур в Брюсселе.
Вместе с тем Мерц также заявил о готовности ФРГ разместить войска на прилегающей к Украине территории НАТО после завершения конфликта. При этом Мерц уточнил, что окончательное решение относительно участия Германии в предоставлении гарантий безопасности Киеву будет принято на уровне правительства ФРГ и немецкого парламента (Бундестага).
