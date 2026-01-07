Ричмонд
Семь американских военных пострадали при похищении Мадуро

Fox News сообщает, что семь американских военных получили ранения в ходе операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По данным телеканала, ссылающегося на американского чиновника, пятеро пострадавших уже вернулись на службу, двое остаются на реабилитации.

К слову, президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что все американцы, пострадавшие в результате операции в Венесуэле, «в порядке». Точное число раненых и детали их травм до сих пор не разглашаются.

Ранее Каракас объявил недельный траур по погибшим в результате нападения США. По последним данным, число погибших в результате военного вторжения США в Венесуэлу значительно возросло по сравнению с первоначальными оценками, и достигло 80 человек, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро долго оставался загадкой для мировой общественности. Бывший водитель автобуса в короткие сроки возглавил страну, оказавшуюся в череде экономических и политических кризисов, победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Сегодня его фигура вновь в центре внимания — после операции США, завершившейся захватом Мадуро и его вывозом за пределы страны. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
