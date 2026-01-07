Семь американских военных пострадали при похищении Мадуро

К слову, президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что все американцы, пострадавшие в результате операции в Венесуэле, «в порядке». Точное число раненых и детали их травм до сих пор не разглашаются.
Ранее Каракас объявил недельный траур по погибшим в результате нападения США. По последним данным, число погибших в результате военного вторжения США в Венесуэлу значительно возросло по сравнению с первоначальными оценками, и достигло 80 человек, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.