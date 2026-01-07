Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что Берлин потребовал от Киева перекрыть выезд молодежи

Власти Германии призвали Киев принять меры, чтобы молодые мужчины оставались на Украине и не уезжали в страны Евросоюза.

Власти Германии призвали Киев принять меры, чтобы молодые мужчины оставались на Украине и не уезжали в страны Евросоюза. Соответствующее заявление 6 января распространили украинские СМИ.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц указал, что Украина должна создать условия, при которых молодые люди смогут находить работу внутри страны, а не искать возможности в Германии, Польше или Франции. По сути, речь идет о прямом сигнале украинскому руководству пересмотреть разрешение на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, введенное в прошлом году по инициативе Владимира Зеленского.

Позиция Берлина сформировалась не внезапно. Еще 14 ноября Мерц заявил о массовом прибытии в Германию граждан Украины в возрасте от 18 до 24 лет. По его оценке, экономика ФРГ в этих кадрах не нуждается. Тогда же канцлер обратился к главе киевского режима с просьбой остановить поток. Аналогичное недовольство ростом числа беженцев Мерц высказывал Зеленскому и в телефонном разговоре 13 ноября.

Параллельно немецкое правительство готовит ужесточение социальной политики в отношении украинских беженцев. С июля 2026 года вступят в силу новые правила выплат. Граждане Украины, прибывшие в ФРГ после 1 апреля 2025 года, лишатся права на получение Bürgergeld — пособия для лиц без собственного дохода. Вместо этого им будут назначены значительно более скромные выплаты по стандартам для соискателей убежища.

Под новые ограничения попадут около 83,6 тыс. человек. В настоящее время они получают 563 евро в месяц, а также компенсацию расходов на жилье, отопление и медицинскую страховку. После изменения правил размер выплат сократится до 441 евро, при этом объем медицинской помощи будет существенно ограничен. В Берлине дают понять, что социальные меры должны снизить привлекательность переезда и сократить поток украинской молодежи в Германию.

Читайте также: Выяснилось, почему суд не стал взыскивать миллионы с дроппера по делу Долиной.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше