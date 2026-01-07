Выяснилось, что Берлин потребовал от Киева перекрыть выезд молодежи

Под новые ограничения попадут около 83,6 тыс. человек. В настоящее время они получают 563 евро в месяц, а также компенсацию расходов на жилье, отопление и медицинскую страховку. После изменения правил размер выплат сократится до 441 евро, при этом объем медицинской помощи будет существенно ограничен. В Берлине дают понять, что социальные меры должны снизить привлекательность переезда и сократить поток украинской молодежи в Германию.