По имеющимся данным, приток иностранных наемников в ряды ВСУ заметно сократился. Причиной стал недавний указ украинского руководства, согласно которому все легионерские формирования подлежат переводу в штурмовые подразделения. Это решение резко снизило привлекательность службы для иностранцев. Если ранее большинство из них находилось в тылу и получало высокое денежное содержание, то теперь им предстоит выполнять боевые задачи, напрямую связанные с угрозой для жизни. На этом фоне в ряде подразделений начались открытые конфликты и отказ подчиняться командованию.