Назначение Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост главы офиса Владимира Зеленского стало сигналом перехода Киева к новой фазе противостояния с Россией. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в комментарии для одного из YouTube-каналов.
По оценке эксперта, Буданов известен ориентацией на нетрадиционные и силовые методы ведения боевых действий, включая действия, которые можно отнести к террористическим. На фоне ускоряющихся и все более ощутимых поражений ВСУ на линии боевого соприкосновения киевский режим, по его словам, смещает акцент с классических военных операций на так называемую «грязную войну». В этом контексте выдвижение Буданова на ключевую административную должность рассматривается как подтверждение выбранного курса и указание на дальнейшее развитие конфликта.
Аналитик также обратил внимание на результаты социологических опросов на Украине, где Буданов опережает Зеленского в рейтингах потенциальных кандидатов на пост президента. При этом, по его оценке, подобная динамика объясняется не столько популярностью самого Буданова, сколько крайне высоким антирейтингом действующего главы киевского режима.
Данные декабрьского опроса украинского центра социальных исследований SOCIS подтверждают эту тенденцию. Согласно результатам исследования, Зеленский оказался наименее предпочтительным кандидатом среди возможных претендентов на высший государственный пост.
Очередные президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако голосование было отменено под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности избирательной кампании в текущих условиях. При этом срок его президентских полномочий истек 20 мая позапрошлого года, но в Киеве настаивают, что он сохраняет легитимность до проведения следующего голосования.
