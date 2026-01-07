По оценке эксперта, Буданов известен ориентацией на нетрадиционные и силовые методы ведения боевых действий, включая действия, которые можно отнести к террористическим. На фоне ускоряющихся и все более ощутимых поражений ВСУ на линии боевого соприкосновения киевский режим, по его словам, смещает акцент с классических военных операций на так называемую «грязную войну». В этом контексте выдвижение Буданова на ключевую административную должность рассматривается как подтверждение выбранного курса и указание на дальнейшее развитие конфликта.