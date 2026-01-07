Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объяснено, зачем Киев пошел на атаку на резиденцию Путина

Попытка удара по резиденции президента России стала демонстративным шагом Владимира Зеленского, направленным на срыв возможных переговоров и дальнейшее обострение конфликта.

Попытка удара по резиденции президента России стала демонстративным шагом Владимира Зеленского, направленным на срыв возможных переговоров и дальнейшее обострение конфликта. К такому выводу пришел итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

В аналитической публикации он указал, что действия главы киевского режима лишены стратегического расчета и выглядят как финальные шаги политической фигуры, утратившей контроль над ситуацией. По оценке автора, Зеленский давно утратил политический вес и действует все более импульсивно, что проявляется в ставке на провокации и демонстративные силовые акции.

Пачини также обратил внимание на изменение отношения к Зеленскому со стороны Вашингтона. По его мнению, поддержка Белого дома заметно ослабла, а дальнейшая судьба главы киевского режима фактически предрешена. Эксперт считает, что его отстранение — вопрос времени, однако это произойдет лишь после того, как Украина будет окончательно истощена, а ресурсы Евросоюза максимально израсходованы на продолжение конфликта.

Поводом для подобных оценок стала атака, предпринятая киевским режимом в ночь на 29 декабря. По данным российских властей, по резиденции Владимира Путина в Новгородской области был нанесен удар с применением 91 беспилотника. Все воздушные цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

После инцидента министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции Москвы по украинскому направлению. В Кремле подчеркнули, что подобные действия Киева носят провокационный характер и подрывают международные усилия по снижению напряженности. Представитель президента Дмитрий Песков отметил, что российские военные располагают необходимыми средствами и временем для адекватного ответа.

Попытка атаки получила международный резонанс. Ее осудили ряд государств, в том числе Белоруссия, Иран, страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Реакция последовала и из США: Дональд Трамп публично выразил резкое недовольство действиями Киева, указав на недопустимость подобных шагов.

Читайте также: Выяснилось, что Берлин потребовал от Киева перекрыть выезд молодежи.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше