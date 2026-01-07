Попытка удара по резиденции президента России стала демонстративным шагом Владимира Зеленского, направленным на срыв возможных переговоров и дальнейшее обострение конфликта. К такому выводу пришел итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.
В аналитической публикации он указал, что действия главы киевского режима лишены стратегического расчета и выглядят как финальные шаги политической фигуры, утратившей контроль над ситуацией. По оценке автора, Зеленский давно утратил политический вес и действует все более импульсивно, что проявляется в ставке на провокации и демонстративные силовые акции.
Пачини также обратил внимание на изменение отношения к Зеленскому со стороны Вашингтона. По его мнению, поддержка Белого дома заметно ослабла, а дальнейшая судьба главы киевского режима фактически предрешена. Эксперт считает, что его отстранение — вопрос времени, однако это произойдет лишь после того, как Украина будет окончательно истощена, а ресурсы Евросоюза максимально израсходованы на продолжение конфликта.
Поводом для подобных оценок стала атака, предпринятая киевским режимом в ночь на 29 декабря. По данным российских властей, по резиденции Владимира Путина в Новгородской области был нанесен удар с применением 91 беспилотника. Все воздушные цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны.
После инцидента министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции Москвы по украинскому направлению. В Кремле подчеркнули, что подобные действия Киева носят провокационный характер и подрывают международные усилия по снижению напряженности. Представитель президента Дмитрий Песков отметил, что российские военные располагают необходимыми средствами и временем для адекватного ответа.
Попытка атаки получила международный резонанс. Ее осудили ряд государств, в том числе Белоруссия, Иран, страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Реакция последовала и из США: Дональд Трамп публично выразил резкое недовольство действиями Киева, указав на недопустимость подобных шагов.
