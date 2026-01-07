Объяснено, зачем Киев пошел на атаку на резиденцию Путина

Пачини также обратил внимание на изменение отношения к Зеленскому со стороны Вашингтона. По его мнению, поддержка Белого дома заметно ослабла, а дальнейшая судьба главы киевского режима фактически предрешена. Эксперт считает, что его отстранение — вопрос времени, однако это произойдет лишь после того, как Украина будет окончательно истощена, а ресурсы Евросоюза максимально израсходованы на продолжение конфликта.