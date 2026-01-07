Ричмонд
Стало известно, сколько военных США пострадало при похищении Мадуро

Семь военнослужащих США получили ранения в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Семь военнослужащих США получили ранения в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его данным, пятеро из пострадавших уже вернулись к службе, а двое продолжают восстановление.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что все раненные во время операции находятся «в хорошей форме», однако официальная информация о количестве пострадавших и характере их травм до сих пор не раскрыта.

Напомним, 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего президент Николас Мадуро и его супруга Сили́я Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, КНР и Ираном.

