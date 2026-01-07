Стали известны детали травм, которые получил Мадуро и его жена в ходе похищения

Источники телеканала сообщают, что пара, спасаясь, «ударилась головами о дверной косяк», пытаясь укрыться за стальной дверью. Отмечается, что бойцы американского спецподразделения «Дельта» оказали пострадавшим первую помощь.
Защита Силии Флорес ранее заявляла о получении ею травмы рёбер в ходе задержания американскими военнослужащими. Адвокат Марк Доннелли предположил, что в результате данного инцидента могла произойти как ушиб, так и перелом рёбер.
Ранее Каракас объявил недельный траур по погибшим в результате нападения США. По последним данным, число погибших в результате военного вторжения США в Венесуэлу значительно возросло по сравнению с первоначальными оценками, и достигло 80 человек, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.
