Стали известны детали травм, которые получил Мадуро и его жена в ходе похищения

По информации CNN, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес получили травмы головы. Инцидент произошёл, когда они пытались скрыться от американских спецназовцев.

Источник: Life.ru

Источники телеканала сообщают, что пара, спасаясь, «ударилась головами о дверной косяк», пытаясь укрыться за стальной дверью. Отмечается, что бойцы американского спецподразделения «Дельта» оказали пострадавшим первую помощь.

Защита Силии Флорес ранее заявляла о получении ею травмы рёбер в ходе задержания американскими военнослужащими. Адвокат Марк Доннелли предположил, что в результате данного инцидента могла произойти как ушиб, так и перелом рёбер.

Ранее Каракас объявил недельный траур по погибшим в результате нападения США. По последним данным, число погибших в результате военного вторжения США в Венесуэлу значительно возросло по сравнению с первоначальными оценками, и достигло 80 человек, включая гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

