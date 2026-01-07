Выяснилось, как именно Мадуро и его жена получили травмы при захвате

Массированный удар по Венесуэле США нанесли 3 января. В ходе операции Николас Мадуро и Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер и его супруга предстанут перед судом по обвинениям, связанным с так называемым наркотерроризмом и угрозой безопасности Соединенных Штатов. На судебном заседании Мадуро и Флорес заявили о своей непричастности к вменяемым им преступлениям.