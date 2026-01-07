Ричмонд
Выяснилось, как именно Мадуро и его жена получили травмы при захвате

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес получили травмы головы во время попытки укрыться при операции американских военных.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес получили травмы головы во время попытки укрыться при операции американских военных. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, глава государства и первая леди пытались скрыться внутри президентского комплекса, укрывшись за массивной стальной дверью. При этом они не рассчитали высоту дверного проема и ударились головами о косяк. Находившиеся на месте бойцы американского спецподразделения «Дельта» оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

Ранее защита Силии Флорес информировала о травме ребер, полученной ею в момент захвата. Адвокат указывал, что речь могла идти как о сильном ушибе, так и о переломе, возникшем во время силовых действий американских военных.

Журналисты, присутствовавшие на судебном заседании в Нью-Йорке, обратили внимание на состояние Мадуро. По их наблюдениям, венесуэльский политик вел себя уверенно и активно делал письменные пометки, однако с заметным трудом садился и поднимался со своего места.

Массированный удар по Венесуэле США нанесли 3 января. В ходе операции Николас Мадуро и Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер и его супруга предстанут перед судом по обвинениям, связанным с так называемым наркотерроризмом и угрозой безопасности Соединенных Штатов. На судебном заседании Мадуро и Флорес заявили о своей непричастности к вменяемым им преступлениям.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше