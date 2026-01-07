Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Румыния не намерена направлять войска на Украину

Румыния не планирует направлять свои войска на территорию Украины даже после заключения соглашения о прекращении огня..

Источник: Аргументы и факты

Румыния не планирует направлять свои войска на территорию Украины. Об этом сообщил президент страны Никушор Дан по итогам встречи представителей государств — участников так называемой «коалиции желающих», которая прошла в Париже.

Соответствующая информация была озвучена на пресс-конференции в посольстве Румынии, стенограмма которой опубликована на сайте президентской администрации.

Глава румынского государства уточнил, что вклад Бухареста будет заключаться не в военном присутствии на Украине, а в оказании логистической поддержки, подготовке украинских военнослужащих на территории Румынии и других европейских стран, а также в участии в совместных оборонных и вооружённых программах в сотрудничестве с партнёрами.

Ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал инициативу отправить военный контингент под европейским флагом на Украину. Он назвал эту идею возмутительной.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше