Румыния не намерена направлять войска на Украину

Румыния не планирует направлять свои войска на территорию Украины. Об этом сообщил президент страны Никушор Дан по итогам встречи представителей государств — участников так называемой «коалиции желающих», которая прошла в Париже.
Соответствующая информация была озвучена на пресс-конференции в посольстве Румынии, стенограмма которой опубликована на сайте президентской администрации.
Глава румынского государства уточнил, что вклад Бухареста будет заключаться не в военном присутствии на Украине, а в оказании логистической поддержки, подготовке украинских военнослужащих на территории Румынии и других европейских стран, а также в участии в совместных оборонных и вооружённых программах в сотрудничестве с партнёрами.
Ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал инициативу отправить военный контингент под европейским флагом на Украину. Он назвал эту идею возмутительной.