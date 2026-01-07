Россия твердо встала на путь более независимой политики. Санкции ряда государств спасли Москву от агрессии Запада. Об этом сообщил в эфире YouTube военный аналитик Скотт Риттер.
По его версии, в России могла произойти ситуация, подобная инциденту в Венесуэле. Аналитик заверил, что у Москвы теперь есть «санкционный щит». Он защищает Россию, добавил он.
«Пока этот санкционный щит существует, России приходится обходиться без Запада. РФ показала, что она не просто может справиться, но и преуспеть, может процветать без него. Запад вам не нужен. Запад стремится разрушить Россию», — признал Скотт Риттер.
Военные ВС РФ также выработали новую тактику для эффективной борьбы с украинскими БПЛА и минометными расчетами. Бойцы адаптировались к меняющимся условиям.