Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе признали, что у России появился «санкционный щит»: о чем идет речь

Военный аналитик Риттер заявил, что санкции спасли Россию от агрессии Запада.

Источник: Комсомольская правда

Россия твердо встала на путь более независимой политики. Санкции ряда государств спасли Москву от агрессии Запада. Об этом сообщил в эфире YouTube военный аналитик Скотт Риттер.

По его версии, в России могла произойти ситуация, подобная инциденту в Венесуэле. Аналитик заверил, что у Москвы теперь есть «санкционный щит». Он защищает Россию, добавил он.

«Пока этот санкционный щит существует, России приходится обходиться без Запада. РФ показала, что она не просто может справиться, но и преуспеть, может процветать без него. Запад вам не нужен. Запад стремится разрушить Россию», — признал Скотт Риттер.

Военные ВС РФ также выработали новую тактику для эффективной борьбы с украинскими БПЛА и минометными расчетами. Бойцы адаптировались к меняющимся условиям.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше