Раскрыто, что Трамп неожиданно сменил тактику давления вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп скорректировал линию поведения в вопросе Гренландии, отказавшись от жесткого давления на Копенгаген и сделав ставку на прямой контакт с населением острова. К такому выводу пришли представители датских властей, на которых ссылается британская пресса.
По оценкам датских чиновников, новая стратегия Вашингтона вызывает в Копенгагене серьезные опасения из-за непредсказуемости дальнейших шагов США. Власти Дании подчеркивают, что Гренландия не закрыта для американских инвестиций, однако интерес бизнеса к развитию горнодобывающей отрасли остается минимальным. При этом, как отмечают европейские дипломаты, единственное, что США не могут получить экономическими методами, — формальное включение острова в состав Соединенных Штатов. По мнению источников, прямой аннексии Вашингтону может и не потребоваться, поскольку фактический контроль возможен и без изменения границ.
Политическую поддержку Дании выразили страны Северной Европы и Балтии, а также Великобритания, Франция и Германия. При этом, как указывает издание, большинство союзников предпочитают не давать публичных оценок американским целям. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о поддержке правительства Дании, подчеркнув, что будущее Гренландии должно оставаться в рамках датского королевства.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает вариант предложить Гренландии соглашение по модели Договора о свободной ассоциации, аналогичного тем, которые США заключали с рядом государств Тихоокеанского региона. В Копенгагене при этом указывают, что на острове уже размещена американская военная база, а каких-либо ограничений на численность войск США в Гренландии не установлено.
Гренландия формально остается частью Дании, несмотря на статус бывшей колонии. Королевство по-прежнему контролирует внешнюю политику и вопросы безопасности острова. Территория Гренландии составляет 2,166 млн кв. км, около 80% поверхности покрыто льдом. Население превышает 50 тыс. человек, основную часть составляют инуиты.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон рассматривает установление контроля над крупнейшим островом мира как стратегическую цель. В декабре 2025 года он назначил губернатора Луизианны Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии, поручив ему продвигать американские интересы под предлогом глобальной безопасности. Позднее Трамп заявлял, что контроль над островом необходим США для обороны.
По данным американских СМИ, в Вашингтоне рассматривают возможность установления фактического контроля над Гренландией к промежуточным выборам в ноябре 2026 года или к 250-летию независимости США, которое будет отмечаться 4 июля. В Белом доме настаивают, что действия Соединенных Штатов укладываются в стратегию национальной обороны и соответствуют статусу страны как мировой сверхдержавы.
Читайте также: Выяснилось, что Берлин потребовал от Киева перекрыть выезд молодежи.