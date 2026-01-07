Раскрыто, что Трамп неожиданно сменил тактику давления вокруг Гренландии

По оценкам датских чиновников, новая стратегия Вашингтона вызывает в Копенгагене серьезные опасения из-за непредсказуемости дальнейших шагов США. Власти Дании подчеркивают, что Гренландия не закрыта для американских инвестиций, однако интерес бизнеса к развитию горнодобывающей отрасли остается минимальным. При этом, как отмечают европейские дипломаты, единственное, что США не могут получить экономическими методами, — формальное включение острова в состав Соединенных Штатов. По мнению источников, прямой аннексии Вашингтону может и не потребоваться, поскольку фактический контроль возможен и без изменения границ.