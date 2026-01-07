Ричмонд
Получившие травмы Мадуро и его жена лишены медпомощи в тюрьме в Нью-Йорке

Мадуро и его супруга могут быть лишены необходимой медпомощи в тюрьме в Нью-Йорке. О том, как лечат в американских СИЗО, рассказал правозащитник Мельников.

Источник: Аргументы и факты

Американские журналисты, присутствовавшие на первом заседании суда по делу Мадуро в Нью-Йорке, обратили внимание на плохое физическое состояние президента Венесуэлы м его жены.

Силия Флорес опиралась на пристава, ее лоб был перевязан, а под правым глазом заметили синяк. Также журналисты заподозрили травмы у самого Мадуро: он заметно тяжело садился и вставал.

Как отметил в беседе с aif.ru правозащитник Иван Мельников, в тюрьме в Нью-Йорке президент Венесуэлы и его жена не получают необходимую в случае травм медпомощь.

«В Соединенных Штатах очень плохо с оказанием медицинской помощи в СИЗО. Это большая проблема, многие наши граждане, кто оказался там с какими-то заболеваниями, не получают должного лечения. Арестованного могут вывезти в ту или иную больницу для проведения некой комплексной диагностикой, назначения препаратов, но организовать такое мероприятие — целая проблема. Обычно это может занять несколько месяцев. То есть, если есть реальная медицинская проблема, человек не получает помощь. Единственное, что назначают и дают в американских тюрьмах с большой радостью, это все, что связано с гормональными препаратами и с успокоительными. С этими медикаментами проблем нет. А все, что связано с обследованиями, если есть травмы или другие проблемы, это все очень сложно», — объяснил эксперт.

Правозащитник рассказал, какие пытки могут применять по отношению к Мадуро и его супруге в тюрьме в Нью-Йорке и как могут проходить их свидания.

