По его словам, основная задача Киева и его европейских союзников заключается в том, чтобы дискредитировать российские инициативы и представить Москву в негативном свете, одновременно убеждая американского лидера вернуться к прежней линии. Именно в таком формате, отметил дипломат, выстраивается их диалог с США. Мирошник подчеркнул, что, несмотря на расхождения во взглядах, Вашингтон по-прежнему рассматривается ими как ключевая сила благодаря финансовым ресурсам и возможностям военно-промышленного комплекса, недоступным для Европы.