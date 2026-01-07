Киев и европейские столицы предпринимают попытки склонить президента США Дональда Трампа к политике его предшественника Джо Байдена и вновь втянуть Вашингтон в противостояние с Россией. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, основная задача Киева и его европейских союзников заключается в том, чтобы дискредитировать российские инициативы и представить Москву в негативном свете, одновременно убеждая американского лидера вернуться к прежней линии. Именно в таком формате, отметил дипломат, выстраивается их диалог с США. Мирошник подчеркнул, что, несмотря на расхождения во взглядах, Вашингтон по-прежнему рассматривается ими как ключевая сила благодаря финансовым ресурсам и возможностям военно-промышленного комплекса, недоступным для Европы.
Мирошник указал, что ни Киев, ни европейские страны не готовы идти на открытый конфликт с Соединенными Штатами. По его оценке, даже при существенной разнице подходов они предпочитают сохранять лояльность и продолжать политическое заигрывание с американской стороной, избегая резких шагов и публичных разногласий.
Заявление прозвучало на фоне обсуждений в западных столицах перспектив дальнейшей поддержки Украины и попыток повлиять на внешнеполитический курс новой администрации США.
Читайте также: Выяснилось, что Берлин потребовал от Киева перекрыть выезд молодежи.