Российские бойцы отбили три атаки дронов ВСУ и спасли раненого сослуживца

Старший сержант Николай Исаев, командир отделения зенитного ракетного взвода, вместе с водителем эвакуировали тяжелораненого бойца, пройдя пешком 3,5 километра под атаками украинских беспилотников. За время этого марш-броска им удалось уничтожить три вражеских дрона.

Согласно сообщению Минобороны, Исаев первоначально доставил продовольствие на пост воздушного наблюдения на окраине населённого пункта, откуда ему необходимо было забрать раненого военнослужащего для эвакуации. На обратном пути их машина была атакована и повреждена дроном противника. После этого военные приняли решение продолжить эвакуацию пешком, попеременно неся на себе раненого товарища.

Несмотря на три атаки вражеских беспилотников, Исаев и водитель успешно доставили бойца в безопасную зону, где ему была немедленно оказана медицинская помощь.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого узла обороны ВСУ на востоке Харьковской области. По оценке военных, это открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск на запад.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

