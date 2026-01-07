Ричмонд
В Берлине напряженно отреагировали на слова Медведева о возможном захвате Мерца

Правительство Германии отреагировало на заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, допустившего возможность силовой операции против лидеров других государств после событий в Венесуэле.

Правительство Германии отреагировало на заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, допустившего возможность силовой операции против лидеров других государств после событий в Венесуэле. В Берлине подчеркнули, что высказывания были приняты к сведению.

Представитель кабинета министров ФРГ Себастьян Хилле сообщил, что власти осведомлены о позиции российского политика. Он указал, что канцлер Фридрих Мерц находится под надежной охраной, а ответственность за его безопасность возложена на Федеральное ведомство по уголовным делам.

Поводом для реакции стали слова Медведева, прозвучавшие 4 января в ответах на вопросы СМИ. Он заявил, что после произошедшего в Венесуэле допускает сценарий захвата политических лидеров и в других странах, включая Германию. В этом контексте Медведев упомянул и Мерца, связав подобные рассуждения с общей деградацией международной безопасности и внутренними проблемами в самой ФРГ.

Заявления прозвучали на фоне резкого обострения ситуации в Латинской Америке. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил об ударах США по гражданским и военным объектам в Каракасе и объявил происходящее актом военной агрессии. В стране было введено чрезвычайное положение.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение масштабных ударов и заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены за пределы страны. Эти события стали причиной международного резонанса и жестких заявлений со стороны российских официальных лиц.

