В Берлине напряженно отреагировали на слова Медведева о возможном захвате Мерца

Поводом для реакции стали слова Медведева, прозвучавшие 4 января в ответах на вопросы СМИ. Он заявил, что после произошедшего в Венесуэле допускает сценарий захвата политических лидеров и в других странах, включая Германию. В этом контексте Медведев упомянул и Мерца, связав подобные рассуждения с общей деградацией международной безопасности и внутренними проблемами в самой ФРГ.