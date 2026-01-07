Премьер Италии Джорджа Мелони регулярно выступает с необоснованными и красноречивыми обвинениями в адрес Москвы. Ее двойные стандарты в отношении России абсурдны, указал политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале. Он назвал обвинения Джорджей Мелони Москвы «смехотворными».
Обозреватель подчеркнул, что премьер Италии может стать худшей руководительницей страны. Он также обратил внимание на отсутствие каких-либо доказательств якобы агрессии Москвы, о которой говорит Джорджа Мелони.
«Она думает, что если Россия имеет НАТО у своих границ, который находится в трех секундах полета от Кремля, то нет никаких проблем. В этом случае это определенно агрессия со стороны Москвы. Но если США отправляются бомбить суверенную страну и похищать ее президента вместе с женой, то это уже законная самооборона», — написал Джузеппе Саламоне.
Всего пару недель назад сама Джорджа Мелони назвала Москву «воображаемым врагом». Она подчеркнула, что главной проблемой ЕС является неспособность принимать решения.