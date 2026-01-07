Обнародовано, что Париж и Лондон готовят ввод войск на Украину после конфликта

Ранее источники сообщали, что западные военные не планируют размещаться непосредственно вдоль линии соприкосновения из-за ее протяженности, однако могут быть задействованы в контроле за соблюдением режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск при этом подчеркивал, что парижская декларация не носит обязательного характера и не требует от участников немедленных финансовых или логистических решений. В то же время он заявлял, что США якобы согласились на размещение своих сил в рамках будущих гарантий безопасности для Киева.