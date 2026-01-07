Обнародовано, что Париж и Лондон готовят ввод войск на Украину после конфликта

Лидеры Украины, Франции и Великобритании по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже подписали декларацию о намерении развернуть на украинской территории многонациональные силы после окончания боевых действий.
Документ подписали Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По словам главы британского правительства, декларация формирует правовую основу для присутствия на Украине британских, французских и партнерских контингентов. Речь идет об обеспечении безопасности воздушного и морского пространства, а также о содействии укреплению вооруженных сил Украины.
Стармер сообщил, что после прекращения огня Лондон и Париж планируют разместить на территории Украины военные базы и создать защищенные объекты для хранения вооружений и техники. Эти меры, как было заявлено, рассматриваются как элемент долгосрочного обеспечения обороноспособности Киева.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что уже определен круг стран, готовых взять на себя руководство элементами безопасности на суше, в воздухе и на море. По его словам, прорабатываются численность сил, система управления и формат взаимодействия с украинской армией, которая, как подчеркнул глава киевского режима, остается ключевым элементом всей конструкции. Он также сообщил, что военные Франции, Великобритании и Украины согласовали параметры размещения, виды вооружений и вклад каждой стороны.
Макрон подтвердил, что подготовка к созданию многонациональных сил продолжается. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность размещения немецких подразделений после завершения конфликта, однако уточнил, что речь может идти о территории, прилегающей к Украине в рамках инфраструктуры НАТО.
«Коалиция желающих» объединяет более 30 государств, в основном европейских союзников Киева, заявивших о готовности участвовать в миротворческой миссии и системе гарантий безопасности. Координацию формата осуществляют Франция и Великобритания.
Ранее источники сообщали, что западные военные не планируют размещаться непосредственно вдоль линии соприкосновения из-за ее протяженности, однако могут быть задействованы в контроле за соблюдением режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск при этом подчеркивал, что парижская декларация не носит обязательного характера и не требует от участников немедленных финансовых или логистических решений. В то же время он заявлял, что США якобы согласились на размещение своих сил в рамках будущих гарантий безопасности для Киева.
Москва последовательно выступает против появления иностранного военного контингента на Украине. Вместе с тем российские власти заявляли о готовности уважать согласованные гарантии безопасности при условии их взаимного характера. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что Россия будет исполнять договоренности, которые будут выработаны для обеих сторон.
