Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Колумбии Петро заявил, что Трамп впал в «маразм»

Густаво Петро убеждён, что на выборах президента США в 2024 году американцы отдали свои голоса за «жадных людей, поставивших себя выше закона».

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп впал в «старческий маразм», заявил президент Колумбии Густаво Петро.

Так колумбийский лидер отреагировал на обвинения со стороны руководителя американской администрации в том, что тот якобы является пособником наркоторговцев.

«Ярлык преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков, который на меня навесил Трамп, свидетельствует о его старческом маразме», — написал Петро на своей странице в социальной сети X*.

Президент Колумбии также обратился к американцам, поддержавшим кандидатуру нынешнего главы Белого дома на выборах президента США в 2024 году. Петро убеждён, что они отдали свои голоса за «жадных людей, поставивших себя выше закона». Колумбийский лидер, говоря об этом, упомянул Трампа и его единомышленников.

Напомним, ранее президент США рекомендовал Густаво Петро быть осторожнее после того, как 3 января в Венесуэле американские военные захватили президента этой республики Николаса Мадуро. Трамп заявил, что колумбийский лидер якобы причастен к производству наркотиков, которые попадают в США.

5 января Густаво Петро заявил о готовности взяться за оружие, чтобы защитить свою страну. Политик выразил уверенность, что колумбийский народ встанет на его защиту, если США попытаются захватить его.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше