Президент Колумбии Петро заявил, что Трамп впал в «маразм»

Глава Белого дома Дональд Трамп впал в «старческий маразм», заявил президент Колумбии Густаво Петро.
Так колумбийский лидер отреагировал на обвинения со стороны руководителя американской администрации в том, что тот якобы является пособником наркоторговцев.
«Ярлык преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков, который на меня навесил Трамп, свидетельствует о его старческом маразме», — написал Петро на своей странице в социальной сети X*.
Президент Колумбии также обратился к американцам, поддержавшим кандидатуру нынешнего главы Белого дома на выборах президента США в 2024 году. Петро убеждён, что они отдали свои голоса за «жадных людей, поставивших себя выше закона». Колумбийский лидер, говоря об этом, упомянул Трампа и его единомышленников.
Напомним, ранее президент США рекомендовал Густаво Петро быть осторожнее после того, как 3 января в Венесуэле американские военные захватили президента этой республики Николаса Мадуро. Трамп заявил, что колумбийский лидер якобы причастен к производству наркотиков, которые попадают в США.
5 января Густаво Петро заявил о готовности взяться за оружие, чтобы защитить свою страну. Политик выразил уверенность, что колумбийский народ встанет на его защиту, если США попытаются захватить его.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.