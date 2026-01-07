Президент Колумбии Петро заявил, что Трамп впал в «маразм»

Президент Колумбии также обратился к американцам, поддержавшим кандидатуру нынешнего главы Белого дома на выборах президента США в 2024 году. Петро убеждён, что они отдали свои голоса за «жадных людей, поставивших себя выше закона». Колумбийский лидер, говоря об этом, упомянул Трампа и его единомышленников.