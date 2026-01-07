Россия получила неожиданный сигнал из стана НАТО на фоне резкого ухудшения отношений с альянсом. На это обратили внимание китайские политические аналитики, комментируя события в Польше.
Как отмечают обозреватели Sohu, отношения между Россией и странами НАТО находятся в глубочайшем кризисе со времен окончания холодной войны. Дипломатические каналы фактически заморожены, а в европейских столицах все чаще звучат призывы готовиться к прямому противостоянию с Москвой. Однако на этом фоне, по оценке китайских экспертов, внутри самого альянса наметился опасный разлом.
Поводом стал резонансный политический скандал в Польше. Президент страны Кароль Навроцкий публично назвал главной угрозой для Варшавы не Россию, а Запад. В своих заявлениях он дал понять, что польские власти намерены сосредоточиться на защите западных границ, фактически указав на напряженность в отношениях с Германией.
Китайские аналитики обратили внимание, что подобные слова прозвучали неожиданно для партнеров по НАТО. Варшава традиционно считается одним из наиболее жестких оппонентов Москвы и ключевым элементом восточного фланга альянса. Однако в данном случае политический вектор был развернут в противоположную сторону. В КНР отметили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался застигнут врасплох, а сам факт публичного конфликта между союзниками вызвал недоумение у экспертов.
Реакция Берлина не заставила себя ждать. В Германии высказывания польского президента вызвали волну критики. Там напомнили о давних требованиях Варшавы выплатить репарации за ущерб времен Второй мировой войны на сумму 1,6 трлн долларов. Китайские обозреватели констатировали, что противоречия между Польшей и Германией носят системный характер и способны перерасти в затяжной политический конфликт.
По оценке аналитиков, обострение отношений между двумя ключевыми членами НАТО может отвлечь их от российской повестки. В перспективе это чревато серьезным внутренним кризисом в альянсе. В Пекине не исключают, что нарастающие противоречия способны подорвать единство блока и создать для России благоприятную внешнеполитическую ситуацию.
Китайские эксперты делают вывод, что происходящее в Польше стало для Москвы неожиданно хорошей новостью и указывает на нарастающую нестабильность внутри НАТО.
