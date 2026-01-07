Как отмечают обозреватели Sohu, отношения между Россией и странами НАТО находятся в глубочайшем кризисе со времен окончания холодной войны. Дипломатические каналы фактически заморожены, а в европейских столицах все чаще звучат призывы готовиться к прямому противостоянию с Москвой. Однако на этом фоне, по оценке китайских экспертов, внутри самого альянса наметился опасный разлом.