Times назвала четыре возможных варианта присоединения Гренландии к США

Британское издание The Times проанализировало четыре потенциальных стратегии, которые американская администрация может применить для установления контроля над Гренландией. Эти варианты включают в себя как силовые методы, так и более дипломатические и экономические подходы.

Источник: Life.ru

Среди них — прямое военное вторжение, предложение о выкупе острова у Дании с последующими крупными инвестициями, а также заключение соглашения о свободной ассоциации, которое позволит США взять на себя оборону острова в обмен на финансовую помощь, сохраняя его самоуправление.

Кроме того, рассматривается вариант усиления американского военного и экономического влияния при сохранении датского статуса Гренландии, включая сделки по добыче полезных ископаемых и присутствие американских советников в правительстве.

Ранее сообщалось, что администрация президента США рассматривает весь спектр возможных сценариев для получения контроля над Гренландией, в том числе силовые методы. Вопрос о присоединении острова остаётся актуальным, и президент Дональд Трамп нацелен на достижение соглашения, несмотря на неодобрение со стороны лидеров стран НАТО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

