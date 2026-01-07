Times назвала четыре возможных варианта присоединения Гренландии к США

Среди них — прямое военное вторжение, предложение о выкупе острова у Дании с последующими крупными инвестициями, а также заключение соглашения о свободной ассоциации, которое позволит США взять на себя оборону острова в обмен на финансовую помощь, сохраняя его самоуправление.
Кроме того, рассматривается вариант усиления американского военного и экономического влияния при сохранении датского статуса Гренландии, включая сделки по добыче полезных ископаемых и присутствие американских советников в правительстве.
Ранее сообщалось, что администрация президента США рассматривает весь спектр возможных сценариев для получения контроля над Гренландией, в том числе силовые методы. Вопрос о присоединении острова остаётся актуальным, и президент Дональд Трамп нацелен на достижение соглашения, несмотря на неодобрение со стороны лидеров стран НАТО.
