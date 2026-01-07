Ричмонд
ABC: США требуют от властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с РФ

США выдвинули Венесуэле требования о прекращении сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.

Источник: Аргументы и факты

США выдвинули новые требования к временным властям Венесуэлы, настаивая на прекращении сотрудничества с рядом государств, включая Россию, Китай, Иран и Кубу. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома.

По данным издания, американская администрация увязывает возможность наращивания добычи нефти в Венесуэле с выполнением ряда условий, выдвинутых Вашингтоном. В числе ключевых требований называется отказ Каракаса от взаимодействия с указанными странами, которые рассматриваются США как стратегические оппоненты.

Кроме того, Венесуэле предлагается согласиться на эксклюзивное энергетическое партнерство с Соединенными Штатами, предусматривающее приоритет Вашингтона при продаже тяжелой нефти. Также отмечается, что, по оценкам американских властей, без возобновления активных продаж нефтяных запасов Каракас может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями в ближайшие недели.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп впал в «старческий маразм».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше