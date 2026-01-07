Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объяснено, что Тара Рид считает главным качеством россиян

Главным отличием русской культуры и россиян является сплоченность.

Главным отличием русской культуры и россиян является сплоченность. Такое мнение высказала обозреватель RT, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости.

По ее словам, Россия объединяет множество народов и религий, живущих на огромной территории, однако при всем этом сохраняет внутреннее единство. Именно это ощущение сплоченности Рид назвала тем качеством, которое вызывает у нее наибольшее уважение. Она отметила, что чувствует его не на уровне лозунгов, а в повседневной жизни.

Рид также обратила внимание на социальные различия между Россией и Западом. По ее оценке, в США и Европе много говорят о проблемах расизма и классового неравенства, однако в России она подобных явлений не наблюдает. По ее словам, несмотря на культурное и национальное разнообразие, общество в стране выглядит более цельным и устойчивым.

Тара Рид получила российское гражданство в конце прошлого года. Указ о его предоставлении президент России Владимир Путин подписал 22 сентября. Российский паспорт журналистка получила в 20-х числах декабря.

Читайте также: В Берлине напряженно отреагировали на слова Медведева о возможном захвате Мерца.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше