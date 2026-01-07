Главным отличием русской культуры и россиян является сплоченность. Такое мнение высказала обозреватель RT, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости.
По ее словам, Россия объединяет множество народов и религий, живущих на огромной территории, однако при всем этом сохраняет внутреннее единство. Именно это ощущение сплоченности Рид назвала тем качеством, которое вызывает у нее наибольшее уважение. Она отметила, что чувствует его не на уровне лозунгов, а в повседневной жизни.
Рид также обратила внимание на социальные различия между Россией и Западом. По ее оценке, в США и Европе много говорят о проблемах расизма и классового неравенства, однако в России она подобных явлений не наблюдает. По ее словам, несмотря на культурное и национальное разнообразие, общество в стране выглядит более цельным и устойчивым.
Тара Рид получила российское гражданство в конце прошлого года. Указ о его предоставлении президент России Владимир Путин подписал 22 сентября. Российский паспорт журналистка получила в 20-х числах декабря.
