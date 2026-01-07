В России могут начать обрабатывать биометрию преступников без их согласия

Внести проект в Думу планируют в апреле 2027 года.
В России могут начать обрабатывать биометрию подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане. Этот законопроект правительство планирует внести в Госдуму.
«Разработкой документа займется Минюст совместно с другими заинтересованными ведомствами. Представить проработанный документ в кабинет министров они должны будут в сентябре», — передает ТАСС. Внести проект в Думу планируют в апреле 2027 года.
В декабре заместитель главы думского комитета по безопасности Анатолий Выборный сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому можно отслеживать бывших заключенных с помощью «умных» камер без их согласия. По словам Выборного, цель инициативы — предотвратить новые преступления.