Лидер Колумбии призвал Трампа наградить его за борьбу с наркотрафиком

Президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал позицию Соединённых Штатов в вопросе борьбы с наркотрафиком, заявив, что вместо давления и угроз со стороны Вашингтона его действия заслуживают признания. Свое мнение колумбийский лидер изложил в социальной сети X*.
Петро охарактеризовал происходящее как политически нелогичную ситуацию, при которой усилия Колумбии по противодействию экспорту кокаина, в том числе в США, не получают должной оценки. Он подчеркнул, что в ходе этой борьбы страна понесла значительные потери среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, однако это не привело к снижению критики со стороны американских властей.
По словам президента, вместо поддержки Соединённые Штаты сокращают взаимодействие и подвергают сомнению эффективность принимаемых мер, одновременно выдвигая обвинения в адрес колумбийского руководства и его семьи. Петро также отметил, что стратегия борьбы с наркотрафиком была разработана при его непосредственном участии и реализуется по его инициативе.
Ранее Петро выразил мнение, что Трамп впал в «старческий маразм». Так он отреагировал на обвинения со стороны американского лидера в том, что тот якобы является пособником наркоторговцев.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.