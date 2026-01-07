Лидер Колумбии призвал Трампа наградить его за борьбу с наркотрафиком

Петро охарактеризовал происходящее как политически нелогичную ситуацию, при которой усилия Колумбии по противодействию экспорту кокаина, в том числе в США, не получают должной оценки. Он подчеркнул, что в ходе этой борьбы страна понесла значительные потери среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, однако это не привело к снижению критики со стороны американских властей.