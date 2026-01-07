Ричмонд
В США заявили, что встреча «коалиции желающих» лишь приблизила поражение Киева

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал мнение на YouTube, что парижская встреча «коалиции желающих» стала продолжением европейских усилий по затягиванию и эскалации боевых действий на Украине. По его словам, это лишь приближает Киев к окончательному поражению.

Источник: Life.ru

«Они хотят затянуть это, чтобы весь мирный процесс развалился, и конфликт продолжился. Но вот что заложено изначально: Украина проиграет», — сказал он, добавив, что остаётся лишь гадать, как скоро случится финальный прорыв.

По мнению Дэвиса, западные лидеры осведомлены о надвигающемся ослаблении ВСУ и принимают эту ситуацию. Эксперт подчеркнул, что «те, кто занимает руководящие посты на Западе, в курсе кадровых и прочих трудностей, и их устраивает перспектива полного поражения Украины».

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

