«Они хотят затянуть это, чтобы весь мирный процесс развалился, и конфликт продолжился. Но вот что заложено изначально: Украина проиграет», — сказал он, добавив, что остаётся лишь гадать, как скоро случится финальный прорыв.
По мнению Дэвиса, западные лидеры осведомлены о надвигающемся ослаблении ВСУ и принимают эту ситуацию. Эксперт подчеркнул, что «те, кто занимает руководящие посты на Западе, в курсе кадровых и прочих трудностей, и их устраивает перспектива полного поражения Украины».
Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.