Владимир Путин встретил Рождество в окружении бойцов СВО: где проходило богослужение

Герои РФ присутствовали на рождественской службе вместе с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин по традиции в канун Рождества прибыл на богослужение. В этом году он посетил храм Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с ним на рождественскую службу прибыли Герои России. Об этом свидетельствуют кадры трансляции, опубликованные в Telegram-канале Кремля.

Помимо Героев России, на богослужении присутствовали семьи бойцов спецоперации. После службы Владимир Путин выступил с обращением. Он пожелал воинам, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом.

Президент России поздравил с Рождеством всех граждан. Он назвал этот день праздником, «озаряющим мир светом добра и любви». Российский лидер отметил, что Рождество дарит радость и надежду миллионам людей. Он также высоко оценил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в единение общества.