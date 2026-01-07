Владимир Путин встретил Рождество в окружении бойцов СВО: где проходило богослужение

Президент России Владимир Путин по традиции в канун Рождества прибыл на богослужение. В этом году он посетил храм Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с ним на рождественскую службу прибыли Герои России. Об этом свидетельствуют кадры трансляции, опубликованные в Telegram-канале Кремля.
Помимо Героев России, на богослужении присутствовали семьи бойцов спецоперации. После службы Владимир Путин выступил с обращением. Он пожелал воинам, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом.
Президент России поздравил с Рождеством всех граждан. Он назвал этот день праздником, «озаряющим мир светом добра и любви». Российский лидер отметил, что Рождество дарит радость и надежду миллионам людей. Он также высоко оценил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в единение общества.