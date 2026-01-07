«Я президент Венесуэлы и пленник США»: как ломают Мадуро и его жену в СИЗО

После захвата в Каракасе и доставки в Нью-Йорк легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес оказались в условиях, которые далеки от международных стандартов обращения с задержанными. Правозащитник Иван Мельников в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл шокирующие детали их содержания в американском следственном изоляторе.
«Случайные встречи» вместо свиданий: метод психологического давления.
«Мадуро и его жена могут быть в одной тюрьме, в одном СИЗО. Для женщин там отдельный блок. Но в одной камере они находиться не могут», — опроверг правозащитник Мельников появившиеся сообщения, что президент Венесуэлы и первая леди могут содержаться вместе, так как это разрешают местные законы. Более того, им запрещены любые контакты.
«Так как они являются фигурантами одного дела, не думаю, что будет допущена возможность свиданий, общения. Они могут находиться в камерах на соседних этажах», — заявил эксперт.
Однако, по его словам, американские следователи могут превратить даже эту разлуку в изощренную пытку.
«Следователи, и это практикуется в Штатах, они могут специально провести его мимо ее камеры или как-то иначе организовать “случайную встречу”, чтобы они могли друг друга увидеть, но никаких разговоров. Вот в таком формате “свидания” возможны. Это своего рода психологическое давление на них», — уточнил правозащитник.
Холод, вечный свет и крики соседей: скрытые пытки по-американски.
Что касается физического воздействия, то, как отметил Мельников, прямых избиений может и не быть. «Пыток в том виде, в каком можно представить, там нет. Бить не будут, скорее всего. Есть Гуантанамо, где могут пытать электричеством, душить, использовать самые изощренные фашистские методы. Конечно, в Нью-Йорке так себя вести не будут. Но есть психологическое давление», — объяснил он.
Это давление выражается в невыносимых условиях содержания.
«Зачастую в камерах очень холодно, может быть не выше +15 или +17 градусов. Частая практика в США — не выключать свет в ночное время. То есть человек постоянно находится в светлом помещении. Лишение права на сон приравнено в соответствии с нормами международного права к пыткам», — отметил Мельников.
Кроме того, в качестве инструмента воздействия могут использовать и других заключённых.
«Была история в том же штате, в другой тюрьме, когда наша соотечественница сидела, а к ней подсадили за стенку женщину, которая была неуравновешенной, постоянно орала. Днем и ночью вопли какие-то, крики. Естественно, такие вещи также используются американскими правоохранителями в качестве элементов давления», — добавил он.
«Очень плохо с медпомощью»: травмы Мадуро и Флорес остаются без внимания.
Вызывают серьёзную тревогу и состояние здоровья Мадуро и его жены, у которых журналисты заметили явные следы травм после задержания. Правозащитник констатировал, что необходимой помощи они, скорее всего, не получают.
«В Соединенных Штатах очень плохо с оказанием медицинской помощи в СИЗО. Это большая проблема, многие наши граждане, кто оказался там с какими-то заболеваниями, не получают должного лечения», — заявил Мельников.
Он подробно описал бюрократические препоны: «Арестованного могут вывезти в ту или иную больницу для проведения некой комплексной диагностикой, назначения препаратов, но организовать такое мероприятие — целая проблема. Обычно это может занять несколько месяцев. То есть, если есть реальная медицинская проблема, человек не получает помощь. Единственное, что назначают и дают в американских тюрьмах с большой радостью, это все, что связано с гормональными препаратами и с успокоительными. С этими медикаментами проблем нет. А все, что связано с обследованиями, если есть травмы или другие проблемы, это все очень сложно».
Таким образом, захват и содержание венесуэльских лидеров в США сопровождается методами скрытого психологического и физического давления, которые ставят под сомнение соблюдение Вашингтоном собственных декларируемых правовых норм.