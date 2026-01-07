«Я президент Венесуэлы и пленник США»: как ломают Мадуро и его жену в СИЗО

Он подробно описал бюрократические препоны: «Арестованного могут вывезти в ту или иную больницу для проведения некой комплексной диагностикой, назначения препаратов, но организовать такое мероприятие — целая проблема. Обычно это может занять несколько месяцев. То есть, если есть реальная медицинская проблема, человек не получает помощь. Единственное, что назначают и дают в американских тюрьмах с большой радостью, это все, что связано с гормональными препаратами и с успокоительными. С этими медикаментами проблем нет. А все, что связано с обследованиями, если есть травмы или другие проблемы, это все очень сложно».