«Украина проиграет»: в США высказались о встрече «коалиции желающих» в Париже

«Зачем тратить столько времени на то, что даже не имеет шансов быть принятым? Они хотят затянуть это, чтобы весь мирный процесс развалился, и конфликт продолжился. Но вот что заложено изначально: Украина проиграет. И остается только гадать, как долго еще продлится это противостояние, прежде чем произойдет финальный прорыв», — сказал Дэвис.