Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала заявил, что встреча в Париже, состоявшаяся во вторник, является частью стратегии Европы по затягиванию войны на Украине, что в конечном счёте ускорит военное поражение ВСУ.
По его мнению, западные элиты, осознавая неизбежность краха украинской армии, сознательно затягивают переговорный процесс, что нанесёт Киеву больший ущерб, чем своевременное признание поражения.
Дэвис утверждает, что Украина обречена на провал, и вопрос лишь в том, когда произойдёт решающий прорыв российских сил. Он предрёк, что после такого прорыва российские войска смогут легко рассечь фронт и развить наступление, что приведёт к полному развалу украинской обороны.
«Зачем тратить столько времени на то, что даже не имеет шансов быть принятым? Они хотят затянуть это, чтобы весь мирный процесс развалился, и конфликт продолжился. Но вот что заложено изначально: Украина проиграет. И остается только гадать, как долго еще продлится это противостояние, прежде чем произойдет финальный прорыв», — сказал Дэвис.
Ранее сообщалось, что Зеленский продолжил переговоры с Кушнером и Уиткоффом после саммита в Париже.
