Стало известно о смерти сына Рональда Рейгана Майкла

В Лос-Анджелесе (США) скончался Майкл Рейган — сын 40-го президента США Рональда Рейгана. Ему было 80 лет.
Как сообщили родственники, Майкл Рейган умер в воскресенье, находясь рядом с членами своей семьи. В заявлении отмечается, что он оставался центральной фигурой для близких и пользовался уважением среди всех, кто знал его лично. Семья сообщила, что смерть стала тяжелой утратой для родных и друзей, передает ABC News.
Майкл Рейган был одним из пяти детей Рональда Рейгана. Он приходился приемным сыном будущему президенту и его первой супруге, актрисе Джейн Уайман. Его усыновили вскоре после рождения в 1945 году.
В течение многих лет Майкл Рейган оставался публичной фигурой. Он выступал в роли политического комментатора, вел радиопрограммы и последовательно отстаивал консервативные взгляды, ассоциировавшиеся с политическим курсом его отца. Организации, связанные с именем Рональда Рейгана, называли его одним из ключевых хранителей и защитников президентского наследия.
По данным близких к семье источников, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Рейган боролся продолжительное время.
После себя Майкл Рейган оставил супругу Колин, а также двоих детей — Эшли и Кэмерона. Его смерть стала заметным событием для американского политического и общественного сообщества, связанного с эпохой президентства Рональда Рейгана.
