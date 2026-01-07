Стало известно о смерти сына Рональда Рейгана Майкла

Как сообщили родственники, Майкл Рейган умер в воскресенье, находясь рядом с членами своей семьи. В заявлении отмечается, что он оставался центральной фигурой для близких и пользовался уважением среди всех, кто знал его лично. Семья сообщила, что смерть стала тяжелой утратой для родных и друзей, передает ABC News.