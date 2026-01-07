Инспектор на связи: как власти собираются заставить участковых работать, а не «кормить обещаниями»

В ответ на свои обращения к инспектору граждане нередко слышат лишь обещания «разобраться», за которыми не следует никаких реальных действий.
Что стоит за таким подходом — нежелание «влезать» в сложные конфликты, формальное отношение к работе или стремление приукрасить статистику, остаётся только гадать. Однако очевидно одно: проблемы, которые долгое время игнорируются, не исчезают сами по себе. Напротив, они накапливаются и в итоге могут привести к серьёзным, а порой и трагическим последствиям.
Однако, похоже, что власти решили всерьёз взяться за эту проблему и усложнить жизнь тем правоохранителям, кто привык «не замечать» обращения граждан.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на усиление контроля за работой инспекторов профилактики и повышение их ответственности. Документ предусматривает внедрение новых цифровых механизмов, которые должны сократить возможности для формального подхода и игнорирования жалоб.
Согласно постановлению, министру внутренних дел поручено до конца 2026 года внедрить единый порядок приёма устных обращений граждан о правонарушениях в режиме реального времени. Для этого сотрудники органов внутренних дел будут использовать служебные планшеты независимо от сферы вопроса и территории.
Проще говоря, каждое устное обращение гражданина должно быть сразу зафиксировано в системе, а не «принято к сведению» на словах. После этого информация будет автоматически направляться по принадлежности — тем подразделениям или службам, которые обязаны реагировать. Это означает, что инспектору станет сложнее «замять» заявление или отложить его в долгий ящик: обращение получит цифровой след, а значит — контроль и ответственность.
Ещё одно важное нововведение касается мобильного приложения «Менинг инспекторим» («Мой инспектор»). До 1 ноября 2026 года его работу должны существенно улучшить. Приложение планируется превратить из формального сервиса в полноценный инструмент взаимодействия между гражданами и инспекторами профилактики. В нём появится возможность вести онлайн-диалог с инспектором своей махалли, отправлять фото-, аудио- и видеосообщения в подтверждение жалоб, направлять тревожные сигналы в экстренных ситуациях, оценивать работу инспектора профилактики.
Таким образом, жалобы перестанут быть абстрактными, к ним можно будет прикладывать доказательства, а сами инспекторы окажутся под постоянной обратной связью со стороны жителей.
Если все эти механизмы действительно заработают так, как задумано, инспекторам профилактики станет значительно сложнее игнорировать проблемы на местах. Каждое обращение будет зафиксировано, каждое бездействие — заметно, а оценки граждан смогут напрямую влиять на служебную репутацию.
Остаётся главный вопрос: будет ли контроль реальным, а не формальным. Но сам факт того, что власти признали проблему и решили усилить цифровой надзор за работой инспекторов, говорит о том, что привычка «не видеть» жалобы граждан больше не должна сходить с рук.