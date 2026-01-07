Инспектор на связи: как власти собираются заставить участковых работать, а не «кормить обещаниями»

Проще говоря, каждое устное обращение гражданина должно быть сразу зафиксировано в системе, а не «принято к сведению» на словах. После этого информация будет автоматически направляться по принадлежности — тем подразделениям или службам, которые обязаны реагировать. Это означает, что инспектору станет сложнее «замять» заявление или отложить его в долгий ящик: обращение получит цифровой след, а значит — контроль и ответственность.