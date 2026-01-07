Трампы будут править 20 лет: найдено неизвестное пророчество Жириновского

«Была история о том, что кто-то из родственников нынешнего американского лидера может пойти на выборы. Насколько я понял из высказываний Владимира Вольфовича, это не обязательно произойдет в ближайшем периоде, но такая вероятность есть. И это действительно укладывается в политическую парадигму, принятую в США. Кому-то это сейчас может показаться своего рода кумовством — когда ставят родственников, — но мы знаем, что в Штатах развита история династий. И избиратели не видят в этом ничего плохого, а, наоборот, зачастую поддерживают такие преемственные истории», — отметил Власов.