Трампы будут править 20 лет: найдено неизвестное пророчество Жириновского

Президентом США в будущем может стать кто-то из ближайших родственников нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Такой прогноз в свое время давал покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, рассказал aif.ru бывший помощник политика и экс-депутат Госдумы Василий Власов.
«Владимир Вольфович всегда отмечал, что необходимо внимательно анализировать события, которые происходят не только рядом с РФ — в странах СНГ, но и в Западном полушарии — в странах, которые окружают Соединенные Штаты Америки. Важно понимать, как там, в том числе и в самих США, будет меняться истеблишмент и местная власть, и кто придет им на смену. Очень интересен прогноз касательно родственников того же Трампа», — сказал Власов.
Экс-парламентарий напомнил, что Жириновский говорил и про сына, и про дочь Трампа, которые в будущем могут пойти на выборы президента.
«Была история о том, что кто-то из родственников нынешнего американского лидера может пойти на выборы. Насколько я понял из высказываний Владимира Вольфовича, это не обязательно произойдет в ближайшем периоде, но такая вероятность есть. И это действительно укладывается в политическую парадигму, принятую в США. Кому-то это сейчас может показаться своего рода кумовством — когда ставят родственников, — но мы знаем, что в Штатах развита история династий. И избиратели не видят в этом ничего плохого, а, наоборот, зачастую поддерживают такие преемственные истории», — отметил Власов.
«Вспомните тех же Кеннеди или Клинтонов. Никто не мешает сначала мужу быть президентом, а потом жене пойти на выборы. Или случай Кеннеди: его брат долгое время был в политике и занимал пост сенатора. Поэтому неудивительно, а даже очень интересно, каким будет руководство Штатов в ближайшие 10−20 лет и какое место в нем займет кто-то именно из семьи Трампа», — подытожил бывший помощник Жириновского.
В одном из своих прогнозов (в частности, в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым») Жириновский утверждал, что семья Трампа будет находиться у власти в США до 2040 года. Он полагал, что после самого Дональда Трампа пост президента могут занять члены его семьи, и эта «династия» войдет в историю как лучшая для Америки.
Ранее Власов объяснил aif.ru, как Жириновскому удавалось предсказывать события в мире с такой невероятной точностью. Одним из его сбывшихся прогнозов стал конфликт США и Венесуэлы.