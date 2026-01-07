Раскрыто, как Петро ответил Трампу на обвинения в наркоторговле

Колумбийский лидер сообщил, что считает позицию США нелогичной. По его словам, страна на протяжении лет ведет жесткую борьбу с экспортом кокаина, в том числе на американский рынок, заплатив за это сотнями жизней военнослужащих и полицейских. Несмотря на это, Белый дом, как отметил Петро, продолжает обвинять его в бездействии и отзывает политическую поддержку.