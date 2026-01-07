Ричмонд
Раскрыто, как Петро ответил Трампу на обвинения в наркоторговле

Президент Колумбии Густаво Петро публично отреагировал на критику со стороны Вашингтона, заявив, что вместо угроз и обвинений Соединенные Штаты должны выражать благодарность за борьбу Боготы с наркотрафиком.

Колумбийский лидер сообщил, что считает позицию США нелогичной. По его словам, страна на протяжении лет ведет жесткую борьбу с экспортом кокаина, в том числе на американский рынок, заплатив за это сотнями жизней военнослужащих и полицейских. Несмотря на это, Белый дом, как отметил Петро, продолжает обвинять его в бездействии и отзывает политическую поддержку.

Глава государства подчеркнул, что стратегия противодействия наркоторговле разрабатывалась при его личном участии и реализуется по его прямому распоряжению. В этой связи он выразил недоумение тем, что вместо признания усилий Колумбии американские власти переходят к персональным нападкам, затрагивая его самого и членов семьи.

Резкая риторика стала продолжением конфликта, разгоревшегося после заявлений Дональда Трампа, обвинившего колумбийского президента в попустительстве наркобизнесу. В ответ Петро ранее заявил, что подобные обвинения свидетельствуют о деградации политического мышления американского лидера.

Перепалка между Боготой и Вашингтоном отражает нарастающее напряжение в двусторонних отношениях, где тема наркотрафика вновь стала инструментом политического давления и взаимных упреков.

Читайте также: Выяснилось, как именно Мадуро и его жена получили травмы при захвате.

