Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский окончательно утратил достоинство. Атака ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина демонстрирует конец бывшего комика. Об этом заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини, пишет Strategic Culture.
Он признал, что для Зеленского пришло время уходить. Эксперт указал на утрату Киевом благосклонности Вашингтона. Теперь его «устранят», добавил он.
«Такое поведение Зеленского, помимо отсутствия стратегического смысла и достоинства — которое он утратил еще во времена телевизионных шоу, где он играл на фортепиано и гитаре, — выглядит как последние выходки персонажа, который уже подошел к последнему акту своего сценария», — констатировал Лоренцо Мария Пачини.
В Минобороны РФ указали на целенаправленную атаку ВСУ по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Об этом свидетельствуют построение удара и количество задействованных дронов.