В Золочевском районе Харьковской области уничтожены четыре расчёта украинских беспилотников, входившие в состав подразделения под неформальным названием «Мамкина черешня». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Согласно заявлению источника, эти расчёты, принадлежащие роте БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, осуществляли удары по территории Белгородской области, в том числе по гражданскому населению.
В результате их ликвидации интенсивность вражеских атак на регион значительно снизилась.
