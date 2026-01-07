Ричмонд
В Харьковской области уничтожены четыре расчета БПЛА ВСУ «Мамкина черешня»

В Золочевском районе Харьковской области уничтожены четыре расчёта украинских беспилотников, входившие в состав подразделения под неформальным названием «Мамкина черешня».

В Золочевском районе Харьковской области уничтожены четыре расчёта украинских беспилотников, входившие в состав подразделения под неформальным названием «Мамкина черешня». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Согласно заявлению источника, эти расчёты, принадлежащие роте БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, осуществляли удары по территории Белгородской области, в том числе по гражданскому населению.

В результате их ликвидации интенсивность вражеских атак на регион значительно снизилась.

Ранее сообщалось, что раскрыто, почему наемники ВСУ подняли бунты в подразделениях.

