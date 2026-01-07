NBC: Мадуро и его жена получили травмы во время захвата военными США

Во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в его резиденции в Каракасе американские военнослужащие причинили ему и его супруге Силии Флорес легкие травмы. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с деталями произошедшего.
По имеющейся информации, в ходе штурма спецподразделения США использовали светошумовые гранаты для проникновения в здание. В результате их применения Мадуро и его жена получили ушибы и кровоподтеки, ударившись о стены или двери помещения безопасности внутри резиденции.
После задержания оба прошли медицинское обследование уже на борту самолета, который доставил их на базу Национальной гвардии США, расположенную к северу от Нью-Йорка. Отмечается, что на первом опубликованном после задержания изображении Силия Флорес была замечена с заметным синяком на лице.
Ранее сообщалось, что администрация США оценивает число погибших в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро примерно в 75 человек, включая мирных жителей.