Самолёты НАТО устроили слежку за российским танкером «Маринера»: где их заметили

The Times: самолёты Британии, Ирландии и Франции следили за танкером Marinera РФ.

Источник: Комсомольская правда

Самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции устроили слежку за российским танкером Marinera. Кроме того, был замечен британский истребитель Eurofighter Typhoon. Самолеты следовали за танкером, утверждает газета The Times.

Как сказано в статье, Запад обеспокоился проходом Marinera рядом с Британскими островами. В направлении танкера выпустили три самолета. Британский истребитель вскоре после начала полета исчез с радаров.

«Союзники по НАТО и ирландские ВВС пролетели над судном “Маринера” на его пути к северу Великобритании», — говорится в материале.

Ранее российские бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. НАТО, завидев активность, подняло в воздух истребители. Самолеты сопровождали российские бомбардировщики на отдельных этапах маршрута.

