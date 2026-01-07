Самолёты НАТО устроили слежку за российским танкером «Маринера»: где их заметили

Самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции устроили слежку за российским танкером Marinera. Кроме того, был замечен британский истребитель Eurofighter Typhoon. Самолеты следовали за танкером, утверждает газета The Times.
Как сказано в статье, Запад обеспокоился проходом Marinera рядом с Британскими островами. В направлении танкера выпустили три самолета. Британский истребитель вскоре после начала полета исчез с радаров.
«Союзники по НАТО и ирландские ВВС пролетели над судном “Маринера” на его пути к северу Великобритании», — говорится в материале.
Ранее российские бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. НАТО, завидев активность, подняло в воздух истребители. Самолеты сопровождали российские бомбардировщики на отдельных этапах маршрута.