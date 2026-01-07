Самолёты Франции, Ирландии и Британии выследили российский танкер «Маринера»

Согласно информации журналистов, танкер Marinera («Маринера») успешно миновал американскую морскую блокаду Венесуэлы и движется в направлении Северного моря. Журналисты выразили предположение о возможном намерении Соединенных Штатов перехватить судно.
Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали ситуацию, заявив, что российский танкер Marinera сталкивается с необоснованным давлением со стороны военных США и НАТО в международных водах. В ведомстве охарактеризовали происходящее вокруг судна как аномальную ситуацию. Дипломаты подчеркнули, что танкер осуществляет плавание в полном соответствии с нормами морского права. Тем временем власти США думают над захватом танкера.
