Самолёты Франции, Ирландии и Британии выследили российский танкер «Маринера»

Патрульные самолёты Франции, Ирландии и Великобритании вели наблюдение за российским нефтяным танкером Marinera в Атлантическом океане во время его следования рядом с Британскими островами. Об этом пишет газета The Times.

Согласно информации журналистов, танкер Marinera («Маринера») успешно миновал американскую морскую блокаду Венесуэлы и движется в направлении Северного моря. Журналисты выразили предположение о возможном намерении Соединенных Штатов перехватить судно.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали ситуацию, заявив, что российский танкер Marinera сталкивается с необоснованным давлением со стороны военных США и НАТО в международных водах. В ведомстве охарактеризовали происходящее вокруг судна как аномальную ситуацию. Дипломаты подчеркнули, что танкер осуществляет плавание в полном соответствии с нормами морского права. Тем временем власти США думают над захватом танкера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

