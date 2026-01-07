Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не стали подписывать декларацию на встрече «коалиции желающих»

США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже. Об этом сообщает газета Politico.

Источник: Reuters

Как утверждается в статье, оптимистичные заявления, сделанные в ходе заседания, не развеяли сомнений относительно приверженности Штатов поддержке Украины и Европы.

«Ожидалось, что Вашингтон подпишет совместное заявление о гарантиях безопасности, однако окончательная декларация в итоге была подписана лишь “коалицией желающих”», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что подробности участия США в многонациональных силах по Украине были удалены из более раннего проекта. В той версии оговаривалось, что Штаты обязуются «поддержать силы в случае нападения» и оказать помощь в сборе разведывательных данных и материально-техническом обеспечении.

6 января президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше