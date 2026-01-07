Еще две страны могут ввести безвизовый режим для россиян в 2026 году

Также безвиз может появится и для путешествий в Индию. Однако это касается только для для организованных групп от 5 до 50 человек через аккредитованных туроператоров. По словам Ломидзе, турпоток из России в страны ЕС заметно сократился из ‑за технических причин, но россияне все еще летают отдыхать в Грецию, Испанию, Италию и Францию. В 2025 году также уменьшилось число поездок в Иран и Венесуэлу.