Еще две страны могут ввести безвизовый режим для россиян в 2026 году

Список стран, куда россияне могут ездить без виз, в этом году может увеличиться на две позиции. Об этом рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Безвизовый режим с Индией будет действовать с ограничениями.

«К безвизовому списку с 2026 года присоединятся Саудовская Аравия», — сообщила Ломидзе изданию «Известия». Она напомнила, что в 2025 году безвизовыми для россиян стали Китай, Иордания и Оман.

Также безвиз может появится и для путешествий в Индию. Однако это касается только для для организованных групп от 5 до 50 человек через аккредитованных туроператоров. По словам Ломидзе, турпоток из России в страны ЕС заметно сократился из ‑за технических причин, но россияне все еще летают отдыхать в Грецию, Испанию, Италию и Францию. В 2025 году также уменьшилось число поездок в Иран и Венесуэлу.

Ранее Россия и Саудовская Аравия договорились о полной отмене виз для владельцев паспортов всех категорий. Это позволит запустить прямые авиарейсы между странами. Предположительно их будут выполнять две-три российские авиакомпании, отмечал вице-премьер Александр Новак.

