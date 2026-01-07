Обнародовано, что Россия вступилась за танкер Marinera у берегов Венесуэлы

Россия, по данным американских СМИ, задействовала военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera, который США пытались перехватить вблизи Венесуэлы. Инцидент стал новым источником напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.
Как сообщает американская пресса со ссылкой на источники, к сопровождению судна была привлечена подводная лодка и другие корабли ВМФ России. В Вашингтоне расценивают ситуацию вокруг танкера как очередную острую точку в противостоянии двух стран.
Ранее судно носило название Bella 1. В ходе одного из рейсов экипаж нанес на борт изображение российского флага, рассчитывая таким образом избежать силового воздействия со стороны американских военных. Несмотря на это, береговая охрана США попыталась остановить танкер в Карибском море, заявив, что он ходит под недействительным национальным флагом.
По имеющимся данным, Marinera сумел прорвать морскую блокаду Венесуэлы и взял курс в сторону Северного моря. Американские военные, как ранее сообщалось, рассматривали возможность захвата судна. В США утверждают, что танкер якобы занимается перевозкой нефти из Венесуэлы и Ирана в обход введенных ограничений.
В Москве ситуацию взяли на контроль. В МИД РФ заявили, что внимательно отслеживают развитие событий и рассчитывают, что западные страны будут соблюдать международные нормы и принципы свободы судоходства в открытом море.
