Старший сын экс-президента США Рейгана Майкл умер от онкологии в 80 лет

Сын экс-президента США Рональда Рейгана Майкл скончался в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком.

Источник: Аргументы и факты

В Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет скончался старший сын экс-президента США Рональда Рейгана Майкл. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на семью покойного.

«Он умер в воскресенье в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи», — сообщает телеканал.

Директор ранчо Рейганов и вице-президент Фонда «Молодая Америка» Эндрю Коффин подтвердил, что причиной смерти Майкла Рейгана стала онкология.

Майкл Рейган был одним из пяти потомков экс-президента США Рональда Рейгана. Он вел популярную радиопрограмму, был консервативным политическим аналитиком и активно работал над сохранением политического наследия своего отца, будучи глубоко вовлеченным в деятельность Президентской библиотеки.

Ранее стало известно о смерти в 84 года экс-сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса. Он умер в тюрьме, отбывая пожизненный срок за разведку в пользу СССР и России.

Рональд Рейган — биография, семья и карьера актера и 40-го президента США
Одной из ключевых фигур американской политики считается Рональд Рейган, занимавший пост 40-го президента США с 1981 по 1989 год. Он выступал за снижение государственного регулирования, укрепление национальной обороны и борьбу с влиянием СССР в рамках холодной войны. Собрали главное из его биографии.
