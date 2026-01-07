Старший сын экс-президента США Рейгана Майкл умер от онкологии в 80 лет

В Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет скончался старший сын экс-президента США Рональда Рейгана Майкл. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на семью покойного.
«Он умер в воскресенье в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи», — сообщает телеканал.
Директор ранчо Рейганов и вице-президент Фонда «Молодая Америка» Эндрю Коффин подтвердил, что причиной смерти Майкла Рейгана стала онкология.
Майкл Рейган был одним из пяти потомков экс-президента США Рональда Рейгана. Он вел популярную радиопрограмму, был консервативным политическим аналитиком и активно работал над сохранением политического наследия своего отца, будучи глубоко вовлеченным в деятельность Президентской библиотеки.
Ранее стало известно о смерти в 84 года экс-сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса. Он умер в тюрьме, отбывая пожизненный срок за разведку в пользу СССР и России.